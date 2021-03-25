Одному из крупнейших ТЦ Москвы грозит закрытие из-за нарушений масочного режима
Столичное объединение административно-технических инспекций предъявило претензии ТЦ «Авиапарк»
Торговому центру «Авиапарк» в Москве может грозить закрытие на 90 суток за нарушение мер против COVID-19, пишет «Коммерсантъ».
– Администрация торгового центра не приняла исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, – сообщил главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций Антон Романов.
Помимо закрытия «Авиапарк» могут оштрафовать на сумму до 300 000 рублей, а в случае причинения вреда здоровью людей сумма может увеличиться до миллиона.