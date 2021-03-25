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Явлинский рассказал о перенесенной операции на сердце

Политик остается в госпитале после проведенной радиочастотной катетерной абляции сердца. Он чувствует себя нормально

Фото: Global Look Press

Григорий Явлинский

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский сообщил, что перенес радиочастотную катетерную абляцию (РЧА) сердца.

Ранее в пресс-службе партии подтверждали, что политик был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Он до сих пор находится под присмотром врачей.

«Друзья, большое спасибо за поддержку, добрые слова и пожелания выздоровления, которые я от вас получаю последние дни. Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать», — пишет Явлинский в своем Telegram-канале.

Он также добавляет, что какое-то время будет оставаться в медицинском учреждении.

РЧА сердца проводится в случаях аритмии — нарушения сердечного ритма. Операция представляет собой хирургическое вмешательство, при котором с помощью специальных катетеров, пункционно введенных в полость сердца через сосуды и радиочастотного излучения, ликвидируются причины аритмии.

Напомним, что Явлинский на прошедших выборах не баллотировался в Госдуму. Его партия набрала чуть больше одного процента и лишилась государственного финансирования. Ей также не удалось провести в федеральный парламент ни одного своего представителя по одномандатным округам.

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