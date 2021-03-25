Россияне могут получить возможность прививаться иностранными вакцинами

Минздрав России предложил разрешить ввоз и использование не зарегистрированных в России вакцин и лекарств. Проект с изменениями в федеральные законы есть на портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в документе, ввоз незарегистрированных в России лекарственных препаратов предлагается разрешить на территории международного медицинского кластера (ММК). Он будет осуществляться на основании разрешения федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения.

Предполагается, что участники испытаний получат возможность применять незарегистрированные препараты и вакцины.

«Участник проекта вправе применять незарегистрированные в Российской Федерации лекарственные препараты при оказании только тех видов медицинской помощи, которые предусмотрены соглашением», – отмечается в документе.

При этом испытуемые будут сообщать о побочных действиях, нежелательных реакциях и соответствии препарата указанным свойствам. На основании результатов испытаний будет приниматься решение о возможности дальнейшего обращения на территории международного медицинского кластера соответствующей серии или партии лекарственных препаратов.

Московский международный медицинский кластер был создан по инициативе правительства Москвы в «Сколково». Как отмечается на сайте кластера, закон разрешает зарубежным клиникам применять на территории кластера технологии, препараты и оборудование, сертифицированные в их странах, а зарубежным врачам – работать без процедуры признания дипломов, получения разрешений на работу и квот.