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«Расформировать к чертям собачьим!»: юрист предложил, что делать с военчастью после гибели двух солдат

Трагедии в воинской части на Урале произошли из-за дедовщины и дезадаптации новобранцев

Фото: соцсети

Во вторник 28 сентября из воинской части в посёлке Свободный Свердловской области бежал солдат-срочник, прихватив с собой оружие. Позже его обнаружили мёртвым в лесу недалеко от части. Предположительно, причиной смерти стал несчастный случай: солдат попытался залезть на опору линии электропередачи и получил смертельный удар током. На следующий день в этой же воинской части произошла еще одна трагедия: покончил с собой другой солдат.

-Гражданин, став военнослужащим, попадает в агрессивную воинскую среду и не всегда может адаптироваться к суровым условиям военной службы, - прокомментировал случившееся юрист «Комитета солдатских матерей России» Александр Латынин. - Военнослужащие более раннего срока призыва — дедушки — которые уже фактически дембеля — они уже понимают, что и как в воинской части, что командир поорёт и бросит, что к ним неуставные отношения не применят. Или не раздражать командира, для того, чтобы он не ударил, извиняюсь за мой сленг, в репу, в голову. Молодые же ребята ничего не знают о службе, они как раз и подвержены неуставным отношениям и дезадаптации.

Эксперт считает, что в конечном счете виновато командование.

- Где работа командования с ребятами? - возмущается в разговоре с NEWS.ru юрист. - Если они не могли адаптироваться в коллективе, почему им доверили оружие? Почему не отправляли в психиатрическое отделение, к психологу, психиатру? У нас есть такой диагноз — расстройство адаптации. Из-за него могут не взять на службу, оно развивается и у военных. С таким диагнозом комиссуют.

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