Коммунист Евгений Ступин: Арестовано уже порядка 90 членов КПРФ

О подробностях демарша коммунистов "Собеседнику" рассказал депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.

-- Евгений, сегодня ваша фракция покинула заседание в знак протеста. А что дальше? Так и будут заседания проходить без коммунистов?

-- Мы таким образом хотели заявить свою позицию по электронному голосованию в Москве, и по фальсификации этого голосования. Поскольку просто слова уже ни на кого не производят впечатления, мы решили консолидировано не участвовать в этом заседании. К тому же оно проходит дистанционно, что мы считаем неправильным. Потому что нет возможности публично, как от нас ждут избиратели, и непосредственно в зале заседаний обсуждать значимые вопросы. С возможностью задавать полноценные вопросы и получать полноценные ответы. Дистанционно этого сделать нельзя, поскольку председатель просто отключает кнопку. Все эти вещи плюс репрессии в отношении коммунистов, чтобы привлечь внимание ко всем этим диким вещам, которые происходят, мы решили покинуть заседание. Что дальше -- жизнь покажет. Будет ли следующее заседание дистанционным или в зале, и какая будет обстановка на тот момент.

-- Когда следующее заседание?

-- В октябре. Точнее не могу сказать, у нас полностью, по регламенту, это определяет председатель. Это Шапошников, "Единая Россия".

-- Как вы считаете, почему на представителей КПРФ в Москве началась настоящая охота?

-- Потому что мы здесь выиграли выборы. По половине округов. И нас лишили этих мандатов в Госдуму. Они увидели, что здесь, в Мосгордуме, мы боремся. И если нам дать и те мандаты, которые мы выиграли в Госдуме, то, соответственно, проблем прибавится. И они решили этого не допустить. А наше сопротивление, видимо, они для себя воспринимают как вызов. По моим сведениям, на данный момент уже арестовано порядка 90 человек. Возможно, уже 100.

-- Вчера полиция заблокировала приемную Ивана Мельникова из-за исков против ДЭГ, которые намеревались подать юристы. Для чего устраивать этот позорный цирк в центре Москвы? Неужели решение суда не известно заранее?

-- Мы действительно предполагаем, каким может быть решение суда, но ведь есть еще возможность обжалования его в ЕСПЧ. И потом, не со всяким же судьей можно договориться. Всегда есть шанс на какого-то единичного судью, который может принять не совсем "правильное" решение. И потом, нам нужно "публичить" эти моменты, добиться справедливого публичного разбирательства. Чтобы адепты ДЭГ представляли свои доводы, которые мы будем разбивать. И мы будем продолжать борьбу столько, сколько потребуется.