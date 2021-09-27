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Сегодня, в 11:31

Здание горкома КПРФ в Москве заблокировала полиция

Партия планировала сегодня подать иск против результатов электронного голосования

Фото: Global Look Press

В московский горком КПРФ пришла полиция, поэтому юристы партии не могут покинуть здание, чтобы подать иск против электронного голосования. 

«Полицейские требуют, чтоб их пустили, коммунисты им не открывают. Сейчас в офисе находится четыре юриста КПРФ: кроме Сикача, Николай Геращенко, Ольга Заливохина и Мухамед Биджев. Через 20 минут юристы должны были выйти из офиса, чтобы подать иск против дистанционного голосования в Пресненском районном суде. У суда их ждали кандидаты от партии», – рассказал ОВД-Инфо юрист партии Максим Сикач. 

Сегодня КПРФ планировали подавать иск в Пресненский суд Москвы с требованием отменить результаты электронного голосования. Как заявил «Дождю» (признан в России СМИ-иноагентом) секретарь московского горкома КПРФ Николай Волков, юристы должны были привезти необходимые документы в суд, где их ждали кандидаты от партии. Сейчас из-за полиции юристы не могут покинуть офис, поэтому КПРФ отложила подачу иска.

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