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В России почти каждое четвертое преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения

Всего за восемь месяцев 2021 года зарегистрировано на 0,8% меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года

Фото: Global Look Press

МВД России опубликовало данные о состоянии преступности в стране с января по август 2021 года. 

Как отмечается, представленные данные за восемь месяцев свидетельствуют о стабильности оперативной обстановки на территории страны. Всего за этот период зарегистрировано на 0,8% меньше преступлений, чем за аналогичный прошлого года. 

Согласно отчету, больше половины (59,4%) расследованных преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления, почти каждое четвертое (28,3%) – в состоянии алкогольного опьянения, каждое тридцать пятое (2,9%) – несовершеннолетними или при их соучастии. При этом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 16,7%, в состоянии алкогольного опьянения – на 7,4%, в состоянии наркотического опьянения – на 9,1%. 

Уменьшилось также число противоправных деяний по таким составам, как убийство и покушение на убийство – на 8,4%, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – на 11,9%. Заметно сократилось количество грабежей – на 19%, разбоев – на 18,5%, квартирных краж – на 18,3% и краж транспортных средств – на 25,8%. 

Как отмечает министерство, в стране сохраняется тенденция к повышению уровня безопасности в общественных местах. На 7,2% уменьшилось число уличных преступлений. В парках, скверах и на улицах населенных пунктов зарегистрировано на 23,3% меньше грабежей, на 5,1% – краж, на 17,3% – разбойных нападений. Преступления в семье сократились на 4,3%. Замедлился рост количества зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Если в первом квартале 2021 года их число увеличилось на 33,7%, то за восемь месяцев 2021-го – на 12,7%.

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