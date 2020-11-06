«Против КПРФ совершается преступление»: Зюганов прокомментировал осаду приёмной вице-спикера Госдумы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался по поводу осады приёмной вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова.

«Те, кто решил её атаковать, должны понимать, что совершают уголовное преступление, - написал Зюганов в своём телеграм-канале. - Поскольку приёмная первого зампредседателя Госдумы, так же как и кабинет, транспортное средство и жильё любого депутата пользуются неприкосновенностью. Очевидно, об этом забыли рьяные правоохранители. Придётся напомнить!»

Зюганов также сообщил, что по поводу задержаний коммунистов в последние дни, он обратился к министру внутренних дел В. Колокольцеву с требованием, чтобы полицейский произвол был остановлен.