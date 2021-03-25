Пропавший на Урале солдат найден мертвым около линии электропередачи в лесу

Пресс-служба Уральского округа Росгвардии сообщала о мобилизации всех отрядов. Силовики пытались найти 20-летнего военнослужащего, который пропал в лесу рядом с воинской частью.

В итоге тело молодого человека было найдено в лесном массиве, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Предполагается, что срочник пытался взобраться на опору линии электропередач и получил удар током, от которого умер. На месте также найдено его личное оружие.

Во время проведения учений солдат отклонился от маршрута патрулирования и заблудился. Life писал, что солдат пропал 9 сентября, отпросившись у командира в лес, искать грибы. У рядового было примерное поведение и он никогда не конфликтовал с сослуживцами. Он был призван из Тюмени и успел прослужить в армии два года.