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Москва вошла в топ-5 лучших городов мира, обогнав Дубай

Первое место в рейтинге занял Лондон, второе – Париж, на третьей строчке находится Нью-Йорк, а замыкает пятерку Дубай

Фото: Дмитрий Мальтера

Москва второй год подряд занимает четвертое место в рейтинге 100 лучших городов мира The World‘s 100 Best Cities. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. 

«Как и в прошлом году, Москва стала четвертой в списке лучших мегаполисов для жизни, работы и путешествий. Рейтинг учитывает множество параметров. Международные эксперты оценивают не только возможности экономики или, скажем, культурную среду, они анализируют, насколько сбалансированно развивается город. Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес», – рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, российская столица значительно укрепила свои позиции в группе показателей «Экономическое процветание», продемонстрировав рост с 64-го до 25-го места. Оценка производилась на основе ряда экономических показателей, включая уровень безработицы и ВРП на душу населения. 

Как отмечается, рейтинг составляет авторитетная консалтинговая компания Resonance Consultancy на основе таких показателей, как туристическая привлекательность, удобство для жизни, работы и ведения бизнеса. Первое место в рейтинге занял Лондон, второе – Париж, на третьей строчке находится Нью-Йорк, а замыкает пятерку лидеров Дубай.

При составлении рейтинга оцениваются статистические показатели в 24 областях, сгруппированных в шесть основных категорий: место, продукт, люди, экономическое процветание, досуг, продвижение. 

В категории «Продукт» российскую столицу признали лидером благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей. Вторую строчку рейтинга город занял в категории «Место» за высокий уровень безопасности и доступность качественных парков. На пятое место Москва попала в категории «Досуг», по уровню образования населения она вошла в топ-3 после Лондона и Санкт-Петербурга, а по количеству хештегов в «Инстаграм» попала в десятку.

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