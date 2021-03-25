Максимальная температура в столичном регионе 28 сентября составит 14 градусов

Во вторник, 28 сентября, в столице и Подмосковье весь день будет пасмурная с прояснениями погода, преимущественно сухо.

Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Температура воздуха в Москве составит 10-12 градусов тепла, по области прогнозируют 9-14 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, относительная влажность воздуха примерно 60%. Геомагнитный фон сегодня будет неустойчивым с отдельными возмущенными периодами.

«Атмосферное давление в столице постепенно растет на повышенном фоне. При облачной с прояснениями погоде осадков не ожидается. Повысится температура воздуха. Люди здоровые на перемены погоду никак не отреагируют, для них условия благоприятные. Чего не скажешь о тех, кто страдает хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, склонен к спастическим реакциям или перенес сосудистые катастрофы», – говорится в сообщении. Также отмечается, что высокая влажность воздуха может стать дополнительной причиной обострения хронических болезней суставов и позвоночника, а также бронхов и легких.