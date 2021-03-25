«Готов аплодировать, но неудобно руку тянуть за подаянием»: в сети оценили меры поддержки семей от Путина

Владимир Путин заявил, что при возможности в стране могут ввести новые меры поддержки граждан, особенно семей с детьми.

«Мы договорились, что динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе нашего особого внимания. Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так, конечно, в ходе его исполнения. Чтобы своевременно, оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры или социальной сферы. При возможности запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего, семей с детьми, как мы это уже делали в текущем году», - сказал он на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

Президент уточнил, что речь идёт, например, о таких мерах поддержки, как единовременные выплаты семьям со школьниками.

«В ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми», - подчеркнул он.

Впрочем, в соцсетях оптимизм президента не разделили.

«Готов аплодировать, но неудобно руку тянуть за подаянием», - иронично высказался читатель.

«Поддержка - это хорошо, это намного проще и дешевле, чем повышать благосостояние всех, да и голоса у бедных легче купить», - написал россиянин.

«На камеру же нужно отрабатывать, будто народ ему действительно доверяет. Надо относиться к этому с пониманием», - отметил москвич.

«Ключевое слово НАДО! Слово «выполнено» не произносится!» - написал пенсионер.

«Другими словами - в ближайшие годы лучше не будет…» - грустно вздохнула жительница Петербурга.

«У нас повторять одно и то же принято, но никто не несёт ответственности за невыполнение», - считает читатель.