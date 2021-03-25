Выборы прошли, можно поднимать: соцсети обсуждают рост тарифов ЖКУ

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан при оплате ЖКУ. Правительство собирается сделать тарифы «экономически обоснованными», при этом, как отмечают эксперты, коммунальные платежи могут начать расти выше инфляции.

Соответствующее распоряжение содержится в протоколе совещания у зампреда правительства, передает «Известия». Из документа следует, что мера связана с совершенствованием тарифного регулирования, то есть планируется устанавливать тарифы, исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры.

«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ», – сказали газете в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.

По итогу получается, что правительство хочет заметно поднять коммунальные платежи, при этом адресная помощь по компенсации этого роста будет доступна лишь малому количеству населения, а обоснованность ее нужно будет подтверждать.

Пользователи соцсетей восприняли новость о «модернизации», как об очередном способе отбора денег с населения.

«Для поддержки штанов деньги не нужны? Называйте уже вещи своими именами, хватит уже врать!»

«От какой инфляции «плясать» будут от официальной или реальной?»;

«Планомерное обнищание населения с последующим переселением в города "счастья"»;

«В системе ЖКХ мягко говоря, денег предостаточно. Пусть уже за свой счет что-то начнут делать»;

«Ну он же страну не уточнял. Наверняка где-то модернизировали. Но точно не в РФ»;

«Это куда их поднимать то? К величине минимального размера оплаты труда?;

«Так они уже давно выше инфляции, только модернизации что-то не видно»;

«Подайте на модернизацию христа ради, на западе из-за санкций все счета и виллы арестовали»;

«Цены поднимут, ничего не модернизируют. Что, помогла там мусорная реформа, кучу заводов наверное построили? Цены за обращение с ТКО подняли, результата ноль. Пенсионный возраст подняли, а накопительную часть пенсии заморозили. И таких примеров миллион», – возмущаются россияне.