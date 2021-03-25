Президент Кореи предложил запретить есть собак, традиционалисты выступают против

Рассмотреть вопрос об официальном запрете на употребление в пищу мяса собак призвал президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи.

«Не пора ли разумно рассмотреть вопрос о запрете потребления мяса собак?» – заявил Мун после слов премьер-министра о плане правительства по улучшению системы ухода за брошенными домашними животными.

В пресс-службе президента не предоставили никаких дополнительных подробностей по поводу высказываний Муна. Однако он известен как любитель собак и содержит несколько питомцев на территории президентской резиденции.

Как отмечается, все большее число южнокорейцев живут с собаками дома, но в стране все еще работают собачьи фермы, на которых выращивают некоторые породы для еды.

В Южной Корее действует закон о защите животных, направленный в основном на предотвращение жестокого убийства собак и кошек, но не на потребление собак как таковое.

Между тем, заявление президента вызвало споры, так как эта тема является одним из самых неоднозначных вопросов в Южной Корее.

Как говорят зоозащитники, все большее число южнокорейцев рассматривают потребление собачьего мяса как вопрос жестокого обращения с животными, а не как традицию. При этом сторонники употребления собачьего мяса в пищу утверждают, что люди должны иметь свободу выбора, что им есть.

В Южной Корее по-прежнему выращивают собак для еды. Официально мясо собак входит в список разрешенных продуктов, но индустрия производства этого мяса мало регулируется властями.

Сейчас национальный спрос на собачатину удовлетворяют более 17 тысяч промышленных собачьих ферм в Южной Корее. По данным на начало 21 века, в среднем по стране забивали около 2-2,5 миллионов собак ежегодно.