Mash: лидер «Яблока» Явлинский госпитализирован в больницу после выборов

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский находится в средне-тяжелом состоянии в больнице из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Политик пожаловался на тяжесть в груди, учащённое сердцебиение и затруднённое дыхание в ночь на воскресенье. Позже он был госпитализирован в больницу, где ему диагностировали нарушение сердечного ритма. Вачи оценивают его состояние как средне-тяжёлое.

Как отмечается, у него уже возникали проблемы с сердцем. Его оперировали два раза, один раз в 1998 году в Германии и в следующем году в США.

Выборы в Госдуму проходили в России с 17 по 19 января. По результатам голосования партия «Яблоко» набрала всего 1,34% голосов.