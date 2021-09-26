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В Швейцарии референдум разрешил однополым парам вступать в брак и усыновлять детей

64% швейцарцев одобрили законопроект, который уравнивает однополые и традиционные пары в правах

Фото: Global Look Press

Согласно предварительным результатам народного референдума, проходящего в Швейцарии, 64% избирателей поддерживают снятие запрета на однополые браки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на агентство SRG.

Вопрос о возможности разрешить однополым парам создавать семью, а также усыновлять детей, которые формально с ними не связаны, был вынесен на всеобщий референдум в рамках национальной программы прямой демократии. Законопроект также разрешит лесбийским парам пользоваться услугами доноров спермы для зачатия, что на данный момент позволено только гетеросексуальным парам.

У инициативы нашлись как сторонники, так и противники. «Мы очень счастливы и испытываем облегчение», — говорит Антония Хаусвирт из национального комитета «Брак для всех». Однако член комиссии по референдуму «Нет браку для всех» Моника Рюеггер из правой Швейцарской народной партии поясняет, что «дети и отцы здесь проигравшие», так как в законопроекте речь идет вовсе не «о любви и чувствах, а о благополучии детей».

Официальные итоги референдума будут подведены позднее в воскресенье, однако сторонники инициативы уже сообщили журналистам о намерении отпраздновать победу.

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