Жириновский предложил Путину отправить в ссылку протестующих на Пушкинской площади и иноагентов
«Кто сегодня на Пушкинской площади бунтовал вот их в вагон и до Магадана», – заявил политик
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Владимиру Путину отправить всех участников сегодняшней акции КПРФ в ссылку в Сибирь. Об этом он заявил на видеоконференции президента России с руководством политический партий, трансляция идёт на канале Россия-24.
– Попробовать, кто сегодня на Пушкинской площади бунтовал вот их в вагон и до Магадана. Попробуйте, давайте. Вы увидите, что больше бунтовать не будут, – высказался Жириновский.
Президент в ответ ему сказал, что это жестоко и добавил, что «они и работать как следует не будут».
До этого Жириновский оговорился и сказал, что в центре Москвы бунтуют москвичи на акции организованной ЛДПР, затем тут же исправился и назвал КПРФ.
Также он предложил восстановить понятие «ссылка» и отправлять в Сибирь мелких нарушителей законов за драки и пьянки, а также «иноагентов», которые «просто так сидят в Москве».
– Поживёт там лет пять, подумает, посмотрит как настоящая Русь живёт, и как Достоевский вернётся обратно великим, в столицу», – добавил он.