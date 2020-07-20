Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:13

Жириновский предложил Путину отправить в ссылку протестующих на Пушкинской площади и иноагентов

«Кто сегодня на Пушкинской площади бунтовал вот их в вагон и до Магадана», – заявил политик

Фото: Скриншот с Youtube

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Владимиру Путину отправить всех участников сегодняшней акции КПРФ в ссылку в Сибирь. Об этом он заявил на видеоконференции президента России с руководством политический партий, трансляция идёт на канале Россия-24.

– Попробовать, кто сегодня на Пушкинской площади бунтовал вот их в вагон и до Магадана. Попробуйте, давайте. Вы увидите, что больше бунтовать не будут, – высказался Жириновский. 

Президент в ответ ему сказал, что это жестоко и добавил, что «они и работать как следует не будут».

До этого Жириновский оговорился и сказал, что в центре Москвы бунтуют москвичи на акции организованной ЛДПР, затем тут же исправился и назвал КПРФ. 

Также он предложил восстановить понятие «ссылка» и отправлять в Сибирь мелких нарушителей законов за драки и пьянки, а также «иноагентов», которые «просто так сидят в Москве».

– Поживёт там лет пять, подумает, посмотрит как настоящая Русь живёт, и как Достоевский вернётся обратно великим, в столицу», – добавил он. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Общество 1 день назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 3 дня назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 4 дня назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 6 дней назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 1 неделю назад

"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю

Политика 1 час назад

Нина Останина: Памфилова узурпировала власть, чтобы совершить конституционный переворот

Общество 1 час назад

«Скоро выйдет полное собрание обещаний за 20 лет»: в сети отреагировали на скорое повышение стоимости поездок на такси

Общество 1 час назад

«А первая группа крови может защитить от доктора Мясникова?» В сети подняли на смех новое заявление доктора-пропагандиста

Политика 3 часа назад

Китайский дипломат: Пекин должен быть готов первым нанести ядерный удар по США

Общество 4 часа назад

Женщина-огонь: знакомая мужчины выкрала его труп из могилы, а затем сожгла

Недвижимость 5 часов назад

Маленькие квартиры и студии в Москве стали покупать чаще

Общество 5 часов назад

Митрополит Иларион: в РПЦ не боятся говорить о доходах церкви и священнослужителей

Общество 6 часов назад

В России торжественно открыли деревянный туалет специально для водителей автобусов

Происшествия 6 часов назад

Мужчина в платье и с топором напал на покупателей в «Магните»

Политика 6 часов назад

Леонид Радзиховский: «Под Голиковой, Поповой и Мурашко шатаются стулья, а Мишустин усидит»

Общество 7 часов назад

Эксперт предупредил россиян о росте цен на такси

Общество 7 часов назад

«Ажиотаж, искусственно созданный»: почему дорожает гречка и как изменятся цены до конца года

Общество 8 часов назад

Власти планирует заработать 16 млрд рублей от привлечения осужденных к труду

Общество 8 часов назад

В России выявили более 22 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

Происшествия 9 часов назад

Видео: Сочи топит из-за ливней, перекрыты дороги, затоплены магазины

Происшествия 9 часов назад

В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы

Общество 10 часов назад

Главные новости к утру субботы: новая волна COVID идет в регионы, Илон Маск расстался с Grimes, Marvel идет в суд из-за Мстителей

Общество 12 часов назад

Синоптики рассказали о погоде в Москве на эти выходные

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика