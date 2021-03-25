В России выявили более 22 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлен 22 041 новый случай коронавируса, это следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием.

Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. За сутки погибло 822 пациента, полностью выздоровели еще 16 325 человек.

Лидером по количеству новых заболевших остается Москва, там выявлено 3 211 новых случаев заражения. За сутки госпитализировано 828 человек, скончались 63 пациента. В тяжелом состоянии находятся 324 человека.

Высокий прирост зафиксирован также в Санкт-Петербург (1907 человек), в Московской области (1106), в Самарской (569) и в Воронежской областях (543).

За все время пандемии в стране выявлено 7 398 415 случаев коронавируса, зафиксировано 203 095 летальных исходов, выздоровели 6 590 933 человека.