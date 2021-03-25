«Скоро выйдет полное собрание обещаний за 20 лет»: в сети отреагировали на скорое повышение стоимости поездок на такси

Автоэксперт Юрий Панченко, комментируя предложение Министерства транспорта проверять таксистов на знание местности, заявил, что цены на услуги такси после введения этих ограничений могут вырасти. По его мнению, такие методы тестирования не снизят число аварий, а ориентироваться на дорогах удобнее по навигатору.

«В общих чертах нужно знать город, чтобы отличить один район от другого, но конкретные знания не так актуальны. Все эти современные апробации по снижению количества ДТП почти не дают положительный эффект», - отметил он.

Накануне Минтранс предложил запретить управлять легковым такси водителям, имеющим более трёх неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Таким образом, в частности, хотят повысить безопасность и комфорт пассажиров.

В соцсетях эта новость вызвала живую дискуссию.

«А что, до этого цены на такси не росли? Или, может, забыли, как этой зимой в дни сильных морозов и сильной метели агрегаторы в три раза подняли цены?» - уточнил читатель.

«Согласен, цены на такси с прошлого Нового года не в адеквате», - поддержал следующий комментатор первого.

«При СССР водитель такси обязан был знать город как свои пять пальцев. И никакого навигатора. Максимум - карта города в бардачке. А сейчас… Таксист даже нормально выговорить название улицы не может. Что же касаемо цен, то по моему скромному мнению цены и так уже больше некуда. Зачастую видишь такую картину - кучкуются таксисты в одной точке с отключёнными приложениями и ждут когда появится «повышенный спрос». И только после этого запускают приложение», - рассказывает россиянин.

«Правительство внимательно и с озабоченностью наблюдает за ростом цен». Это из будущего комментария правительства», - иронизирует москвич.

«Выборы прошли, теперь можно повышать цены не только на такси. На хлеб, молочку, мясо, бензин, газ, электроэнергию, коммуналку... Назовите, что подешевело за последнее время?» - уточняет пенсионер.

«Скоро выйдет полное собрание обещаний за 20 лет», - пишет россиянин.