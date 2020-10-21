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Сегодня, в 9:35

Синоптики рассказали о погоде в Москве на эти выходные

Температура воздуха в Москве составит +11…+13°, в Подмосковье +8…+13°

Фото: Global Look Press

В столице ожидается облачная погода и дожди, температура вернется к климатической норме и воздух прогреется до +13°. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По прогнозу синоптиков, сегодня метеорологические условия в столичном регионе сформирует очередной циклонический вихрь, который закроет небо плотными облаками и во второй половине дня начнутся дожди. 

Температура воздуха в Москве составит +11…+13°, в Подмосковье +8…+13°. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 738 мм рт. ст., что ниже нормы. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое.

В воскресенье небо останется затянутым облаками, возможны дожди, температура будет находиться в пределах от +9 до +11°.

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