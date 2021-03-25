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Эксперт предупредил россиян о росте цен на такси

Ранее Минтранс предложил проверять водителей на знание города и отстранять их за систематические нарушения ПДД

Фото: Global Look Press

Цены на такси в России могут вырасти после инициативы Минтранса, который предложил проводить аттестацию на знание города для водителей такси и отстранять нарушающих ПДД водителей. Об этом сообщил URA.RU правозащитник, автоэксперт Юрий Панченко. 

«Любое ужесточение всегда ведет к увеличению цены. Начнут водителей такси тестировать. Непонятно, зачем это нужно. Сейчас дешевле и проще пользоваться навигатором. В общих чертах нужно знать город, чтобы отличить один район от другого, но конкретные знания не так актуальны», – рассказал Панченко и добавил, что подобные нововведения не уменьшат количество ДТП. 

При этом координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что это приведет к повышению цен поездок на такси. 

«Это глупая затея, проверять знание города, все таксисты ездят по навигатору. Это не поможет повысить безопасность. По поводу соблюдения ПДД, многие таксисты ездят на арендованных машинах таксопарка, которые не оформлены на них. Поэтому у них количество нарушений минимальное», – добавил он.

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