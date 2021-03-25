Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки
Счетная палата недавно представила результат анализа положения дел с загрязнениями водоемов страны. Вывод неутешительный
Согласно данным, приведенным в отчете СП, до 40% россиян пользуются водой, которая не соответствует гигиеническим нормам.
Еще более печальный вывод: за 2012-2019 годы не было реабилитировано ни одного объекта с пятым (худшим!) классом воды…
«Собеседник» разбирался, в чем причина такой ситуации.
Шкала «грязи»
Знаете, почему в некоторых водоемах запрещено купаться?
– Качество воды – понятие относительное, – объясняет кандидат биологических наук Владимир Кириллов, заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН. – Вода может быть пригодна, скажем, для технических нужд, а может – для водопоя скота. При этом водоемы для питьевого водоснабжения и для рекреации (купания) должны быть примерно одного качества: ведь при плавании человек прихлебывает воду.
В общем, само по себе «загрязнение воды» – термин слишком общий. Вопрос в том – где, что, когда и в каком количестве обнаруживают эксперты. Ученый объяснил, что для многоцелевого использования разработана шкала из пяти классов (от «условно чистая» до «экстремально грязная») – каждый из которых определяется, исходя из особенностей химического состава воды водного объекта или его участка.
Так, самую грязную (по версии доклада Минприроды от 2020-го) реку России – Обь – ведомство оценивает следующим образом: загрязненная – 35%, грязная – 55%, экстремально грязная – 2%. При этом река очень важна для страны – ее протяженность 4000 км, от гор Алтая до Ледовитого океана. Она протекает практически через все природные зоны – горы, степи, лесостепь, тайгу, тундру. Собирает воду – со всеми растворенными и взвешенными частицами – с огромной территории в 3 млн кв км (вся территория России – 17 млн кв км).
Понятно, что критические участки Оби расположены вблизи от промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Благодаря заводам Бийска, Барнаула, Новосибирска, Нижневартовска, Нефтеюганска, у большинства из которых нет современных очистных сооружений, в Оби «плавает» почти вся таблица Менделеева, а с нефтепродуктами хуже всего в нижнем течении, где предельно допустимые концентрации превышены в 9-10 раз. При этом кислорода местами в реке недостаточно: при минимально допустимых 4 млг/литр – 1,06 млг/л.
Чистить русло мало
Но Кириллов указывает и на бытовые беды (речь идет о бассейне Оби, но аналогичная ситуация – и в бассейнах других крупных рек, попавших в топ-10 самых грязных):
– Многие малые реки в пределах городов полностью обезжизнены: Аба в Новокузнецке, Ушайка в Томске, Ельцовка в Новосибирске, Кача в Красноярске, Пивоварка в Барнауле...
Не слишком помогают и проекты по рекультивации. Так, несколько лет назад Минприроды Алтайского края поручил разработать проект по очистке и восстановлению Пивоварки. 50 млн руб были заложены в бюджет. Но для «воскрешения» реки недостаточно просто очистить ее русло. Надо перенести за пределы водоохранной зоны жилые и иные постройки и источники загрязнения, имеющиеся вдоль ее берегов. А это уже, по предварительным оценкам, 250 млн руб. Таких денег пока нет.
Кстати, «бытовая беда» терзает и Волгу, которая на втором месте по загрязненности. Она принимает на себя 40% всех загрязненных сточных вод России – примерно 2,5 млн тонн в год. И виноваты не только предприятия: 45 млн человек, которые живут вдоль ее берегов, берут из Волги воду для питья, орошения, сливают канализационные стоки, бросают мусор, оставляют в воде затонувшие корабли... Добавляет проблем и череда ГЭС (благодаря которым Волга уже не река, а каскад водохранилищ), пропуская через турбины воду, нагревают ее, лишая кислорода.
Минприроды, впрочем, сейчас реализует проект «Оздоровление Волги», цель которого – к 2024-му снизить объем сточных вод. Получится ли?
Самые чистые в мире и России
1. Вонча (Россия, Марий Эл) – считается самой чистой в мире. Течет по территории заповедника, длина 33 км, ширина 3 м, глубина не больше 1,5 м.
2. Верзаска (Швейцария) – считается, что там самая прозрачная вода в мире.
2. Хопёр (европейская часть России)– крупнейший левый приток Дона.
3. Угра (Россия, Подмосковье) – бассейн реки Ока.
4. Лимница (Украина) – впадает в Днестр.
Чего ждем?
По заключению Счетной палаты, из-за загрязнения «питьевой воды химическими веществами и микроорганизмами увеличивается риск смертности (в среднем на 11 тыс случаев ежегодно) и заболеваемости населения (в среднем на 3 млн случае ежегодно)».
Как выяснили аудиторы, наибольшие объемы сброса стоков «поставляют» большие города. За 2018-2019 годы Санкт-Петербург сбросил в воду 951 млн кубометров, Москва – 854,6 млн, Магнитогорск – больше 333 млн, Владивосток – 218 млн, Самара – 197,8 млн, Братск – 185 млн, Казань – 173,6 млн, Челябинск – 149 млн кубометров...
Топ 10 самых грязных рек России:
1. Обь
2. Волга
3. Амур
4. Днепр
5. Енисей
6. Урал
7. Дон
8. Терек
9. Колыма
10. Северная Двина
При этом, по данным ведомства, экологическая реабилитация водных объектов в наиболее неблагополучных регионах не проводилась уже восемь лет: почему-то не заявлялись ни субъекты на мероприятия, ни обосновывающие их документы. А если и проводились такие работы, то весьма странно. Так, экологическая реабилитация Ижевского водохранилища в Удмуртии была проведена следующим образом: «объем работ определен в размере 113,6 га или 4,3% общей площади объекта». Или другой пример: из семи групп мероприятий, которые должны были снизить антропогенную нагрузку на участок реки Воронеж в Липецке (345 млн руб) фактически НЕ выполнены 5 (т.е. 71,4%).
И все-таки, несмотря на неудовлетворительное, а местами и вовсе критическое состояние российских водоемов, в топ рейтинга самых грязных на планете пока не попала ни одна наша река.
Самые грязные в мире:
1. Ганг (Индия)
2. Пасиг (Филиппины) – официально признана мертвой с 1990-х
3. Мариалао (Филиппины) – также входит в список мертвых рек.
4. Буританга (Бангладеш) – воды непригодны ни для питьевых, ни для технических целей
5. Хуанхэ (Желтая река, Китай) – вода непригодна для любых целей, местами, из-за спуска химикатов, она красная.
6. Нигер (Нигерия) – самая высокая концентрация нефтехимикатов в мире: ежегодно в реку сливается 0,25 млн баррелей нефти.
7. Миссисипи (США) – самая грязная на территории Америки, в устье – мертвые зоны.
8. Иордан (ресурсы бассейна используют 5 стран: Сирия, Израиль, Палестина, Ливан, Иордания) – в низинах похожа на сточную запруду.
Но стоит ли этому радоваться? Ведь если дело и дальше пойдет так же, если мы будем бездумно загрязнять отечественные водоемы промышленными и бытовыми сливами, а предприятия экономить на экологии и очистке, скоро сможем вовсе забыть о том, что в нашей стране – самая большая на Земле кладовая «живой» пресной воды: вся она станет «мертвой». Как в детских сказках...
В мае 2021 года Росгидромет назвал регионы, где разные объемы водоемов можно считать условно (относительно) чистыми
Самые чистые водоемы России:
1. Адыгея
2. Краснодарский край
3. Крым
4. Северная Осетия-Алания
5. Ставропольский край
6. Волгоградская обл.
7. Хакасия
8. Алтай
9. Иркутская обл.
10. Кемеровская обл.