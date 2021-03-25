Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Шкала «грязи»

Знаете, почему в некоторых водоемах запрещено купаться?

– Качество воды – понятие относительное, – объясняет кандидат биологических наук Владимир Кириллов, заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН. – Вода может быть пригодна, скажем, для технических нужд, а может – для водопоя скота. При этом водоемы для питьевого водоснабжения и для рекреации (купания) должны быть примерно одного качества: ведь при плавании человек прихлебывает воду.

В общем, само по себе «загрязнение воды» – термин слишком общий. Вопрос в том – где, что, когда и в каком количестве обнаруживают эксперты. Ученый объяснил, что для многоцелевого использования разработана шкала из пяти классов (от «условно чистая» до «экстремально грязная») – каждый из которых определяется, исходя из особенностей химического состава воды водного объекта или его участка.

Так, самую грязную (по версии доклада Минприроды от 2020-го) реку России – Обь – ведомство оценивает следующим образом: загрязненная – 35%, грязная – 55%, экстремально грязная – 2%. При этом река очень важна для страны – ее протяженность 4000 км, от гор Алтая до Ледовитого океана. Она протекает практически через все природные зоны – горы, степи, лесостепь, тайгу, тундру. Собирает воду – со всеми растворенными и взвешенными частицами – с огромной территории в 3 млн кв км (вся территория России – 17 млн кв км).

Понятно, что критические участки Оби расположены вблизи от промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Благодаря заводам Бийска, Барнаула, Новосибирска, Нижневартовска, Нефтеюганска, у большинства из которых нет современных очистных сооружений, в Оби «плавает» почти вся таблица Менделеева, а с нефтепродуктами хуже всего в нижнем течении, где предельно допустимые концентрации превышены в 9-10 раз. При этом кислорода местами в реке недостаточно: при минимально допустимых 4 млг/литр – 1,06 млг/л.