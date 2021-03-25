В Twitter появилась функция отправки "чаевых" криптовалютой

Twitter сделал доступной функцию отправки чаевых. Соцсеть предлагает на выбор множество вариантов оплаты, в том числе криптовалютой. Об этом говорится в блоге компании.

Как отмечается, пользователи могут указать адреса своих кошельков для получения пожертвований как в обычном формате, так и в биткоинах.

Посылать донаты любимым авторам можно через приложения Cash, Patreon, Venmo, PicPay, Strike и другие.

Сейчас отправка и получение чаевых доступны только для пользователей iOS старше 18 лет. Как говорят разработчики, в ближайшие недели опция появится и у пользователей Android.