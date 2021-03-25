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В Самаре мужчина избил подростка на детской площадке, требуя у него 50 тысяч

Теперь вымогателю грозит до семи лет лишения вместе с крупным штрафом

Фото: Google Maps

В Самаре в суд направлено уголовное дело для вынесения вердикта в отношении мужчины, который вымогал деньги у 17-летнего парня, передает местное управление СКР.

12 мая злоумышленник подошел к знакомому подростку на детской площадке и начал угрожать избиением, если тот не выплатит ему 50 тысяч рублей.

Когда несовершеннолетний ответил отказом, агрессор избил его и потребовал в тот же день передать первую часть средств – 20 тысяч рублей. Остальные 30 тысяч подросток должен был передать 17 мая.

Молодой человек воспринял угрозы всерьез и занял деньги у матери, сказав, что брал в долг и не смог его вернуть.

Рубрика: Общество

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