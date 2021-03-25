В московском регионе 24 сентября облачно с прояснениями, до 13 градусов

В пятницу, 24 сентября. в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, сообщает портал «Метеоновости».

Температура воздуха в городе составит 10-12, по области будет от 8 до 13 градусов тепла. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня опустится до 739 мм рт. ст., относительная влажность – примерно 80 %. Содержание кислорода в приземном слое воздуха ниже нормы, геомагнитный фон неустойчивый.

Метеозависящим людям рекомендуется наладить сон, режим питания и укреплять иммунитет; больше отдыхать и заниматься спортом, а также по возможности находиться на свежем воздухе.