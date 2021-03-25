Россияне назвали города, в которые хотели бы переехать для улучшения здоровья

Большинство россиян, готовых к переезду для улучшения здоровья, выбрали город Сочи. Об этом говорится в исследовании сервиса Работа.ру и сети частных клиник «РЖД-Медицина».

Всего людей, которые хотели бы переехать в другой город, чтобы заняться здоровьем, оказалось 46%, не стремятся к этому 54% респондентов.

Из тех, кто готов к переезду, 32% выбрали бы для этого Сочи. Перебраться в Москву хотят 24% опрошенных, а в Краснодар – 22%. Еще 18% участников исследования отметили, что могли бы улучшить здоровье, живя в Санкт-Петербурге, а 16% отдали предпочтение Калининграду. Остальные города получили менее 10% голосов.

Главными преимуществами названных городов жители России назвали хорошую погоду и большое количество солнечных дней (42%), достойную экологическую обстановку (36%), а также возможность выстроить хороший баланс между работой и личной жизнью (31%).

Каждый пятый опрошенный (20%) готов к переезду ради улучшения доступности медицинских услуг. Еще 19% респондентов отметили возможность вести собственное хозяйство и выращивать свои продукты, а 18% указали на доступность здорового питания. Оценили возможность круглый год заниматься спортом на улице 13%, а 12% притягивает доступность спортивных залов и секций.

Опрошенные также рассказали, что они делают для заботы о своей форме. Чаще всего россияне стараются придерживаться здорового питания – 42% опрошенных. Еще треть респондентов (32%) рассказали, что регулярно занимаются спортом, а 29% участников исследования проходят медицинские обследования. Четверть респондентов (24%) указали, что для оздоровления пьют БАДы и витамины.

Всего в исследовании приняли участие более 5000 пользователей Работа.ру старше 18 лет из всех регионов страны.