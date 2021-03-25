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Песков предупредил о наказании за оскорбление властей после случая с арестом актеров

Ранее суд арестовал актрису, играющую роль официального представителя МВД, за незаконное ношение одежды правоохранителей

Фото: Скриншот с Youtube

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политическая сатира в России не преследуется, однако в законе предусмотрена ответственность за оскорбление и унижение представителей власти. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к задержанию актеров из сатирического ролика про вымышленного уссурийского политика Виталия Наливкина, передает ТАСС.

«Если она остается политической сатирой и если это не переходит грань и не входит в сферу оскорблений представителей власти или политических сил, их унижения и так далее, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-то ответственность за это. Но мы знаем, что в законе есть положения, которые вменяют ответственность как раз за переход этой грани», – пояснил Песков. 

По его словам, эта грань очень тонка и такие вопросы нужно рассматривать подробно в каждом отдельном случае. 

«В сериалах-то тоже у нас целыми днями по телевизору актеры в форме ходят. В этом плане не знаем, нужно смотреть каждый отдельный случай», – добавил Песков.

Ранее сообщалось, что суд признал актрису Ларису Кривоносову, сыгравшую роль официального представителя МВД Уссурийского района Марины Вульф, виновной в незаконном ношении форменной одежды правоохранительных органов и приговорил ее к десяти суткам ареста и штрафу в тысячу рублей. А актер Андрей Неретин, исполивший роль Виталия Наливкина, отсидел двое суток. Ему вменили нецензурную брань в общественном месте. 

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