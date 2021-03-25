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«Неужели, началось?» В сети обсуждают слова Бастрыкина о том, что на пермского стрелка повлиял Интернет

Россияне боятся, что прогноз Христо Грозева о плавном замедлении Интернета в стране начинает сбываться

Фото: Агентство "Москва"

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин обвинил соцсети и телевидение в нападении на пермский вуз. По его мнению, подростки не получают должного воспитания и культуры, а вместо этого им в интернете прививают жестокость и безнравственность.

«Деструктивная информация, получаемая подростками в сети, ведет к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, к тому же они видят, что нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях», - заметил Бастрыкин. Также глава СК заявил, что детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать в него.

Как считает Бастрыкин, подростки ориентируются на героев видеоигр, которые решают проблемы только одним способом - ликвидацией оппонента. Также подростки могут последовать дурному примеру популярных блогеров, которые ради просмотров издеваются над людьми и совершают протиправные поступки.

Массовое убийство произошло в Пермском классическом университете 20 сентября. 18-летний студент проник в кампус с оружием и застрелил 6 человек.

Но россияне в соцсетях испугались, что за правильными по своей сути словами Бастрыкина кроется совершенно другой подтекст, направленный на замедление Интернета в стране. Напомним, недавно расследователь Христо Грозев предположил, что в ближайшие годы в России будут постепенно замедлять доступ к всемирной паутине.

«Неужели, началось то, о чем говорил Грозев?» - задался вопросом россиянин.

«На самом деле, вся деструктивная информация идет с федеральных каналов. Он свои слова чем-то может подтвердить, кроме голословных заявлений?» - задал риторический вопрос россиянин.

«Нет, господин Бастрыкин, проблема не только в блогерах и соцсетях. Там и помимо этого очень много всего, забивающего мозги дерьмом и отключающего способность думать! Хуже всего то, что бороться с этим бесполезно. «Современным подросткам» идиотские «видосы» смотреть и всяких «штернов» слушать куда как приятней, чем что-то, над чем надо думать...» - поддержал главу СК москвич.

«И что? Так ответить сможет даже бабуля: "Во всем виноваты эти ваши компуктеры и тырнеты"», - пошутил студент.

«Хвала СК! Ответ на миллион. А почему не патроны виноваты или ружье? - не понял пенсионер. – Нечего продавать оружие любому дебилу! Вот это деструктивно!»

«Интернет нужно закрыть... Совсем закрыть... Жили без него, и было все хорошо...» - иронизирует житель столицы.

«Это он заявил после просмотра «Вестей» или эфира Соловьева?» - на всякий случай уточнил уралец.

«Хоть в этот раз не нашли вины Госдепа и Зеленского», - пошутил напоследок сибиряк.

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