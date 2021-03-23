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Вчера, в 17:31

Как корреспондент Sobesednik.ru ходила на "допрос" в полицию

Надежду Гужеву вызвали в качестве свидетеля, но в итоге она сама допросила полицейского

Фото: Надежда Гужева

Селфи автора перед допросом

Как известно, в четверг, 23 сентября, правоохранители отправились по квартирам участников встречи с депутатами и кандидатами в депутаты Госдумы от КПРФ на Пушкинской площади в Москве. Гости пришли и ко мне, корреспонденту Sobesednik.ru Надежде Гужевой.

Как выяснилось, фабрикуется новое массовое дело, на смену заканчивающемуся «санитарному». Поскольку главная тема текущих протестов – недовольство дистанционным голосованием, его, если оно не развалится, можно будет назвать «делом ДЭГ».

Полицейским вновь не повезло застать меня дома, но они не растерялись и, пользуясь недостаточной правовой грамотностью домочадцев, оставили филькину грамоту, которую гордо назвали повесткой на «допрос в качестве свидетеля» в… дежурную часть. По какому поводу, не сообщалось, но зато было указано, что явиться надо сегодня к 10 утра. Адвокат Дмитрий Джулай, ознакомившись с «документом» назвал его «смешной бумагой» и пояснил, что на допрос вызывают обычно по уголовным делам и обычно это делает следователь.

В ОВД «Тимирязевский» мне оказались не рады. Девушка на КПП долго и с недоумением разглядывала «повестку», куда-то звонила, пересказывала скорбную историю бумаги и периодически бросала в сторону: «Ничего не понимаю». Но, в конце концов, мне удалось попасть в дежурку, где уже сидел какой-то мужчина в тренировочных штанах, который громко требовал перекись у всех проходящих мимо сотрудников. В конце концов, задержанного приковали наручниками к решётке, что не заставило его прекратить свой «митинг» с громкой критикой стражей правопорядка.

Естественно, «моего» полицейского на месте не оказалось. Некоторое время пришлось оккупировать «Уголок заявителя». Появившийся наконец «мой» инспектор Сергей Кирсанов пояснил, что речь идёт о правонарушении, а именно – участии в «несанкционированном мероприятии» 20 сентября на Пушкинской площади. После чего я допросила полицейского.

– Позвольте, встреча с депутатами не требует согласования, только уведомления, – напомнила я инспектору. – Где правонарушение?

– Всё равно это было правонарушение. Им (организаторам – Прим. Sobesednik.ru) не согласовали, – у инспектора или у тех, по чьему приказу он действовал, своя атмосфера.

– Им не согласовали митинг, а для встречи согласование не требуется.

– Тем не менее, было совершено правонарушение, – не оставлял свои позиции инспектор. – На Пушкинской площади собралось много народу.

– Там примерно всегда много народу.

– Понимаете, сейчас всякие ковидные дела…

– А если согласовать, ковид улетучится?

Как ни странно, но в этот раз предъявление зелёной жилетки, пресс-карты и редакционного задания сработало – все вопросы ко мне отпали. Один из полицейских поинтересовался, где и во сколько пройдёт субботняя акция протеста. Возникло ощущение, что он желает участвовать в ней как гражданин.

На вопрос о фабрикации нового массового дела по типу «санитарного» сотрудники, не стесняясь, ответили утвердительно, уточнив только, что оно будет административным, а не уголовным. И базовой статьёй для привлекаемых выбрана знаменитая «митинговая» 20.2 ч. 5 КоАП. В общем, штрафы – новая нефть, как пошутили (или не пошутили) сегодня в дебрях политического Telegram.

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