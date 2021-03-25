Суд оставил в силе решение о признании Навального склонным к побегу

Владимирский областной суд отклонил жалобу Алексея Навального с требованием отменить решение о постановке его на учет как склонного к побегу. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Вадим Кобзев.

«Решение (Петушинского райсуда - ИФ) оставлено в силе», – сказал адвокат.

Политик был поставлен на учет как склонный к побегу в феврале 2021 года, когда он находился в московском СИЗО «Матросская тишина». Позже, 27 апреля, политик подал свой первый иск в Преображенский суд Москвы, чтобы оспорить это решение.

25 июня Преображенский суд признал законным решение администрации СИЗО «Матросская Тишина».