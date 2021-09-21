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Россия поставила рекорд XXI века по площади сгоревшего леса

В этом году по площади лесных пожаров РФ приблизилась к размеру Беларуси. Greenpeace уверен, что она вырастет в 1,5 раза

Фото: Pixabay

В этом году в результате лесных пожаров в России сгорело 18,16 миллиона гектаров леса, пишет «Новая газета» со ссылкой на систему мониторинга Россельхознадзора. Их площадь в этом году не только сопоставима с размером Республики Беларусь (20,7 миллиона гектаров), но и составляет абсолютный максимум по размеру сгоревшего леса в XXI веке.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2012 году — тогда в России сгорело 18,11 миллиона гектаров леса. При этом последние годы площадь сгоревшей территории не опускается ниже 15 миллионов гектаров.

Данные об антирекорде этого года уже публиковал российский Greenpeace. По оценкам активистов, до Нового года число сгоревших лесов продолжит увеличиваться и может достигнуть порядка 30 миллионов гектаров.

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