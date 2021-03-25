Нейтральный офисный свет уменьшает количество опечаток и влияет на продуктивность

Ученые из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики обнаружили связь между температурой света в помещении и количеством ошибок при наборе текста. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Авторы работы в течение месяца наблюдали за группой добровольцев, по очереди изменяя режим освещения на холодный, нейтральный и теплый. Затем ученые проанализировали количество опечаток. Как выяснилось, больше всего ошибок было совершенно при холодном свете, а меньше – при нейтральном белом.

«Холодный свет оказывал наиболее негативное влияние: участники эксперимента допустили 160 опечаток в течение рабочего дня, из них 82 ошибки были допущены в середине дня - в районе 13.00. При теплом офисном освещении за это же время добровольцы опечатывались 120 раз. Наименьшее влияние оказывал нейтральный белый свет – в этих условиях участники совершали 110 ошибок в день», – уточнили в НТИ.

Отмечается, что использование нейтрального белого света также способствовало максимальной продуктивности испытуемых. По их словам, при таком свете они ощущали подъем сил и желание работать, а максимум положительного влияния на работоспособность и эмоциональное состояние участники наблюдали в первой половине дня.