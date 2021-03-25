Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 21:42

"Не понравились полиции – она приехала ночью и забрала детей?": в сети в шоке от предложения Мизулиной

Россияне не понимают, в какой стране сенатор разглядела у полиции "более аккуратный механизм вмешательства в частную жизнь, чем у органов опеки"

Фото: Агентство "Москва"

Сенатор Елена Мизулина подготовила поправки к Семейному кодексу РФ. Она предложила лишить органы опеки части полномочий в рамках процедуры изъятия детей из семей и передать их полицейским.

«У полиции более аккуратный механизм вмешательства в частную жизнь по сравнению с органами опеки и попечительства», - сказала Мизулина. При этом полиция сначала должна будет проверить, действительно ли существует опасность для ребенка. Если это подтвердится, правоохранительным органам необходимо забрать ребенка из дома. Только когда ребенок окажется в безопасном месте, будет устанавливаться степень угрозы и вина родителей.

Всего в Совете федерации подготовили 77 предложений, разделенных на четыре блока: общие вопросы семейно-правового регулирования; комплекс мер защиты ребенка при наличии обстоятельств, представляющих угрозу его жизни и здоровью; семейно-правовая ответственность; защита детей, оставшихся без попечения родителей. Отмечается, что изъятие ребенка из семьи является крайней мерой.

В сети передачу полиции части полномочий от органов опеки не оценили. Приводим самые интересные комментарии.

«Лучше сразу во ФСИН полномочия передайте, это еще более «мягкая» организация», - посоветовали Мизулиной.

«Мне интересно, Мизулина в какой стране живет? Это у полиции-то более мягкие способы вмешательства? Она хоть знает, кто и как работает в опеке? Лучше бы подумали, куда девать детей, когда родители создают реальную угрозу их жизни, детей даже временно до отрезвления родителей трудно устроить, все какие-то препоны создают!» - возмутился человек, находящийся в теме.

«И это что, например, не понравились люди полиции – они ночью приехали и забрали детей? Мизулина, вы понимаете, что это будет?» - в шоке мать троих детей.

«Старость не в радость...» - непонятно к чему написал комментарий пенсионер. 

«Забирать ребенка из семьи можно только с согласия самого ребенка. Без этого согласия изъятие детей из семьи является самым настоящим психологическим и физическим насилием над ребенком. Если семья находится в нищем положении, необходимо выплачивать социальные пособия на питание, на одежду и на оплату ЖКХ, а не забирать насильно детей из семьи. Не надо превращать силовые органы в насильственные и преступными законами толкать их на преступления», - отмечает житель столицы.
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Алексей Горбунов: Если тебя мочат с двух сторон – все в порядке, ты панк

Расследование 7 часов назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 1 день назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 3 дня назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 4 дня назад

"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю

Происшествия 5 дней назад

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве семьи и подрыве отдела полиции под Воронежем

Происшествия 32 минуты назад

Машина "скорой" влетела в лобовое стекло легковушки, но все обошлось ссадинами и ушибами

Общество 1 час назад

Корейский поп в ООН, ДЭГ в Москве и четырехлапые в самолете: новости к вечеру 22 сентября

Политика 1 час назад

Политологи потребовали от Памфиловой вернуть им возможность исследовать российские выборы

Общество 2 часа назад

"Мог подвергаться сексуальному насилию и считал себя избранным": психолог рассказала об отклонениях пермского стрелка

Общество 3 часа назад

Валуев: Повышение цен на оружие не спасет от "колумбайнов", но уничтожит индустрию

Политика 3 часа назад

Юлии Шестун запретили выезжать за пределы Подмосковья

Общество 4 часа назад

"Пожадничал Путин – наверное, квота на Героев России закончилась": в сети обсуждают скромную награду для лейтенанта Калинина

Политика 5 часов назад

"Предожение абсурдное": правозащитница прокомментировала инициативу Мизулиной передать полиции часть функций органы опеки

Общество 6 часов назад

В мэрии Москвы обсуждают возвращение QR-кодов и удаленки

Политика 6 часов назад

Памфилова будет добиваться отказа от московской системы онлайн-голосования

Общество 6 часов назад

Футбольный тренер Хохлов требует моральную компенсацию с Facebook из-за бана за фамилию

Общество 7 часов назад

Экс-член ОНК Ионов потребовал проверить The Bell и признать его иноагентом

Расследование 7 часов назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 7 часов назад

На УИК в Дагестане "Зеленым" нарисовали 98%, у ЕР – ноль голосов

Политика 7 часов назад

Песков прокомментировал версию о причастности России к покушению на помощника Зеленского

Общество 8 часов назад

Utair разрешит летать с кошками и собаками в кресле. Им придется купить место у окна

Происшествия 9 часов назад

Спасательный вертолет не смог обнаружить исчезнувший с радаров самолет Ан-26

Общество 9 часов назад

"Неожиданный для нас экспромт": Памфилова о пересчете результатов ДЭГ в Москве

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика