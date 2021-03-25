"Не понравились полиции – она приехала ночью и забрала детей?": в сети в шоке от предложения Мизулиной

Сенатор Елена Мизулина подготовила поправки к Семейному кодексу РФ. Она предложила лишить органы опеки части полномочий в рамках процедуры изъятия детей из семей и передать их полицейским.

«У полиции более аккуратный механизм вмешательства в частную жизнь по сравнению с органами опеки и попечительства», - сказала Мизулина. При этом полиция сначала должна будет проверить, действительно ли существует опасность для ребенка. Если это подтвердится, правоохранительным органам необходимо забрать ребенка из дома. Только когда ребенок окажется в безопасном месте, будет устанавливаться степень угрозы и вина родителей.

Всего в Совете федерации подготовили 77 предложений, разделенных на четыре блока: общие вопросы семейно-правового регулирования; комплекс мер защиты ребенка при наличии обстоятельств, представляющих угрозу его жизни и здоровью; семейно-правовая ответственность; защита детей, оставшихся без попечения родителей. Отмечается, что изъятие ребенка из семьи является крайней мерой.

В сети передачу полиции части полномочий от органов опеки не оценили. Приводим самые интересные комментарии.

«Лучше сразу во ФСИН полномочия передайте, это еще более «мягкая» организация», - посоветовали Мизулиной.

«Мне интересно, Мизулина в какой стране живет? Это у полиции-то более мягкие способы вмешательства? Она хоть знает, кто и как работает в опеке? Лучше бы подумали, куда девать детей, когда родители создают реальную угрозу их жизни, детей даже временно до отрезвления родителей трудно устроить, все какие-то препоны создают!» - возмутился человек, находящийся в теме.

«И это что, например, не понравились люди полиции – они ночью приехали и забрали детей? Мизулина, вы понимаете, что это будет?» - в шоке мать троих детей.

«Старость не в радость...» - непонятно к чему написал комментарий пенсионер.

«Забирать ребенка из семьи можно только с согласия самого ребенка. Без этого согласия изъятие детей из семьи является самым настоящим психологическим и физическим насилием над ребенком. Если семья находится в нищем положении, необходимо выплачивать социальные пособия на питание, на одежду и на оплату ЖКХ, а не забирать насильно детей из семьи. Не надо превращать силовые органы в насильственные и преступными законами толкать их на преступления», - отмечает житель столицы.