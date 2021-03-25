Мизулина предложила передать полиции часть функций органов опеки

Сенатор Елена Мизулина подготовила пакет поправок к Семейному кодексу РФ. В частности, она предлагает передать полицейским полномочия органов опеки в рамках процедуры изъятия детей из семей. Об этом сообщает «Коммерсант».

«У полиции более аккуратный механизм вмешательства в частную жизнь по сравнению с органами опеки и попечительства», – заявила Мизулина.

Как предполагается, полиция будет проверять, есть ли опасность для ребенка в семье, и если это подтвердится, правоохранители должны принять меры по защите, то есть забрать ребенка из дома. Далее уже будет устанавливаться степень угрозы для ребенка и вина родителей. Органы опеки при этом смогут лишь уведомлять МВД об угрозе жизни и здоровью ребенка

Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская опасается последствий передачи полномочий по защите детей полицейским, так как «у них взгляд заточен на поиск преступлений». «И если изъятие детей будет полностью в их функционале, то мы получим вал уголовных и административных дел в отношении родителей», – отметила она.

Всего в концепцию совершенствования семейного законодательства вошли 77 предложений, разделенных на четыре блока: общие вопросы семейно-правового регулирования; комплекс мер защиты ребенка при наличии обстоятельств, представляющих угрозу его жизни и здоровью; семейно-правовая ответственность; защита детей, оставшихся без попечения родителей.