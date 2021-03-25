Минздрав России утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса

В Министерстве здравоохранения России выпустили новые рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, новая 12 версия временных методических рекомендаций была подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных. Она размещена на официальном сайте Минздрава и направлена в регионы для использования в работе.

Как говорится в сообщении, обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных. Включены новые схемы амбулаторного лечения, включающие препарат будесонид для пациентов с легким течением заболевания, а также для пациентов со среднетяжелым течением заболевания.

В обновленную версию был добавлен новый раздел – «Антимикотическая терапия», который отражает особенности лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов. В раздел, касающийся терапии неотложных состояний, добавлена информация о рациональном использовании кислорода при респираторной поддержке. В раздел по специфической профилактике заболевания внесена информация о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных.

При этом препарат умифеновир был исключен из схемы лечения пациентов, имеющих факторы риска, с легким течением заболевания в условиях стационара.

В новой версии также были переработаны схемы для пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания – оптимизирована этиотропная терапия в сторону применения более эффективных подходов.