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Корейский поп в ООН, ДЭГ в Москве и четырехлапые в самолете: новости к вечеру 22 сентября

Дайджест событий и анонсов к окончанию среды

Фото: скриншоты, соцсети

Ожидаемо после выборов и в осенний сезон вновь в СМИ со ссылкой на источники, приближенные к мэрии, заговорили о возможности введения QR-кодов для общепита и перевода сотрудников на удаленную работу. На этом фоне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ощутимый прирост числа заболевших коронавирусом наблюдается уже в 36 регионах РФ, хотя еще на прошлой неделе таких субъектов было одиннадцать.

Председательница ЦИК Памфилова заявила, что при расширении федеральной платформы дистанционного электронного голосования центризбирком заставит Москву перейти на эту площадку, а не пользоваться программой, созданной столичным департаментом информационных технологий.

В Южно-Сахалинске с 2018 года не могут завершить расследование дела о смерти местного жителя Михаила Чижевского, в котором присутствует подозреваемый, на автомобиле которого были найдены ДНК погибшего, но подозреваемый находится на свободе из-за «недостаточного количества улик». Вещи убитого мужчины ранее были найдены рядом с болотистой местностью, самого тела нет. Подробнее о деле можно прочитать по ссылке.

Корейская поп-группа BTS набрала более 6,5 миллиона просмотров на сайте ООН со своим выступлением на Генеральной ассамблее. Семерка артистов заявляла о важности вакцинопрофилактики и проблемах климатического климата. Также бойзбенд записал очередной клип в стенах штаб-квартиры ООН.

В Москве фонд «Шалаш» объявило набор в три бесплатные группы для детей разных возрастов по развитию эмоционального интеллекта. НКО обучает школьников работать в команде, грамотно и безопасно выражать свои эмоции, планировать время и распределять личные ресурсы. Группы распределены по возрастам: 7-9 лет, 9-11 лет, 11-13 лет.

Коротко о других новостях:

  • Элла Памфилова удивилась решению Общественного штаба Москвы по наблюдению за выборами пересчитать голоса ДЭГа на прошедших выборах. Ранее результаты вызвали бурю недовольств у части электората.
  • Экс-член ОНК Александр Ионов попросил у Генпрокуратуры признать издание The Bell СМИ-иностранным агентом
  • Новый способ диагностики болезни Альцгеймера, применяемый в Британии, позволит устанавливать соответствующий диагноз на пять лет раньше обычного
  • Авиакомпания Utair разрешила кошкам и собакам летать в самолетах, но для этого хозяин должен купить четырехлапым билет около окна


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Рубрика: Общество

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