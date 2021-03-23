Тренер волгоградского «Ротора» и экс-футболист сборной России Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook из-за того, что компания считает его фамилию оскорблением. Об этом он рассказал изданию «Октагон».

По его словам, он недоволен тем, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев и в результате он не может нормально использовать Instagram и Facebook, а его друзей банят.

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», – пояснил он.

Хохлов подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы в июле, в начале сентября состоялось предварительное заседание по делу. Как рассказал помощник председателя суда Георгий Енгибаров, в иске содержится требование запретить компании совершать в отношении Хохлова «определённые действия». Тренер также ожидает от владельцев соцсети компенсацию морального вреда.

Следующее заседание по делу Хохлова назначено на 5 октября.