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Футбольный тренер Хохлов требует моральную компенсацию с Facebook из-за бана за фамилию

Он подал в суд на компанию, так как соцсеть считает его фамилию оскорблением украинцев и блокирует ее

Фото: Global Look Press

Тренер волгоградского «Ротора» и экс-футболист сборной России Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook из-за того, что компания считает его фамилию оскорблением. Об этом он рассказал изданию «Октагон».

По его словам, он недоволен тем, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев и в результате он не может нормально использовать Instagram и Facebook, а его друзей банят. 

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», – пояснил он.

Хохлов подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы в июле, в начале сентября состоялось предварительное заседание по делу. Как рассказал помощник председателя суда Георгий Енгибаров, в иске содержится требование запретить компании совершать в отношении Хохлова «определённые действия». Тренер также ожидает от владельцев соцсети компенсацию морального вреда.

Следующее заседание по делу Хохлова назначено на 5 октября.

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