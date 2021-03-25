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Вчера, в 23:32

"Значит, снова будут грабить…": в сети уверены, что Хуснуллин не случайно заговорил про изменения в ЖКХ после выборов

Россияне считают, что государство собирается повесить проблемы ЖКХ на плечи налогоплательщиков

Фото: Global Look Press

Вице-премьер страны Марат Хуснуллин заявил, что российскому ЖКХ нужны изменения.

«Это отрасль, без перестройки которой нам достигнуть показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» в один миллиард квадратных метров и повышения качества городской среды в полтора раза будет невозможно. Мы, строя жилье, «паровозом» должны вытащить еще целый ряд сфер», - сказал он.

По словам Хуснуллина, при реформировании сферы ЖКХ нужно решить несколько задач, одна из важнейших - выработка новых подходов к расселению аварийного жилья.

«Нужны новые подходы, ведь из года в год площадь аварийного жилья в стране растет. При этом обязательно нужно решить, что мы будем делать с ветхим жильем. Надо понять, какое жилье нужно капитально ремонтировать, какое - реконструировать, а какое – сносить», - уточнил зампред правительства.

По его словам, еще одна стоящая перед властями задача - это принятие решения, как строящееся жилье подсоединять к старой инженерной инфраструктуре.

«Мы должны решить, что будем делать с изношенными на 60 % сетями - водопроводами, теплосетями. Нельзя же новостройки вешать на дырявые сети. Программа модернизации инженерной инфраструктуры «60 плюс», увы, пока не подтверждена кардинально деньгами, потребность в деньгах по стране оценивается более чем в один триллион рублей, а мы даем пять-десять миллиардов рублей», - указал Хуснуллин.

Кроме того, вице-премьера беспокоит финансовое состояние организаций ЖКХ.

«К сожалению, сбор денег во многих регионах не стопроцентный, плюс не исполняются полностью инвестиционные программы. То есть в тариф деньги на ремонт поставщики ресурсов закладывают, а из-за того, что деньги собрать не могут, - объекты вовремя не ремонтируют», - сказал он.

Планируется до конца года определиться с мерами и финансированием, согласовать их со всеми заинтересованными министерствами и не позже первого квартала 2022 года утвердить стратегию.

Больная тема ЖКХ, по понятным причинам, вызвала в соцсетях оживленную дискуссию.

«Опять денег не хватает. Значит, опять будут поднимать тарифы», - предположил читатель.

«Ага, половина пенсии на ЖКХ и зубы на полку», - поддержал его пенсионер.

«Согласен с теми, кто говорит, что государство хитромудро в очередной раз свои проблемы повесит на нас. То есть деньги всяким иностранным партнерам и на выплаты в ЕС есть, а на нас нет», - отметил москвич.

«Значит, снова будут грабить…» - грустно вздохнул работяга.

«Правильно! Давно пора повысить услуги ЖКХ процентов на шестьдесят, не меньше!» - иронично отметил сибиряк.

«Вот и замечательно! С образованием покончили, пенсионерам жизнь продлили, теперь перестроим ЖКХ. А там можно будет и здравоохранение добить», - и вновь звучит ирония в комментарии.

«И это только первые дни после выборов...» - расстроена пенсионерка.

«Предлагаю назначить на реформу ЖКХ Чубайса. А когда он все развалит до основания, позвать Шойгу», - пошутил студент.

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