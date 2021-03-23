Коммунистка Вера Ганзя: "Выборы грязные"

«У председателя ИК руки тряслись»

– Что стало самым возмутительным для вас?

– Голосование на дому. Социальные работники формируют список пожилых людей, к которым едут затем члены избирательных комиссий. У меня есть некоторые подозрения о том, какие инструкции могут дать по просьбе своих работодателей соцработники старикам. С этим столкнулись на многих участках. А уж сколько открепительных! Просто великое переселение народов! И раньше-то доверие к выборам было не очень. А теперь и подавно.

Мы проехали по очень многим участкам. Заметили одну технологию: когда социальные работники города Москвы идут к больным, лежачим пожилым людям, которые сами не в состоянии дойти до избирательного участка.

По-моему, надомное голосование – тотальное использование административного ресурса. Власти подключили социальных работников, которые просто обрабатывали стариков – натуральным образом. Они централизованно собирали заявления.

На одном из участков на Таганке мы обнаружили 55 заявлений, причем 15 из них были фальсифицированы в подписях. В заявлении о надомном голосовании была одна подпись, а когда в присутствии наблюдателя избиратель расписывался в получении избирательного бюллетеня, уже была совершенно другая подпись Мы вызвали полицию на этот участок, представителя ТИКа.

У председателя ИК руки тряслись. Когда пришла дама из Территориальной избирательной комиссии, она долго церемониться не стала – мы такой прыти от нее не ожидали, она просто выхватила эти заявления с подтасовками из рук и куда-то быстро их припрятала.

Настолько молниеносно и глубоко, что когда пришла полиция, никто уже ничего не нашел. Она бывший председатель комиссии избирательного участка. Мы достаточно долго там разбирались. Махинации просто чудовищны!

Урны по правилам должны быть опломбированы с четырех сторон. Ничуть не бывало. Они опломбированы либо с трех, либо с двух сторон. В какой момент мы бы не вникли – везде есть нарушения. Конечно, они вызывают подозрения. Результаты выборов на № 106 (в школе на Земляном валу, д. 44-а) мы потребовали отменить. Подделка подписи – уголовно наказуемое преступление.

– Вам пошли навстречу, результаты отменили?

– Нет, конечно. Но написали заявления в полицию, готовим иски в суд, т.е. документально все нарушения оформили и отправили их в ЦИК. Окружная комиссия, которую мы вызывали по факту таких нарушений в отношении участия социальных работников, которые никакого отношения к избирательной комиссии не имели, но занимались сбором однотипных напечатанных на бланках заявлений у пожилых людей.

На бланках 2-3 позиции обозначают ручкой цифрами, и подпись. Больше ничего! Подделать их очень просто. Это административный ресурс. Достаточно много этих нарушений обнаружено. Подписи подделывать – это уже последнее дело. Все это влияет на доверие к выборам.

Я не понимаю тех людей, которые работают в избирательных комиссиях. Ради чего они вот так «стараются»? Ради чего они идут на любые ухищрения, на любые преступления даже?