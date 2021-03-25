Как избежать массовых расстрелов в школах и вузах

Заместитель председателя всероссийского общества владельцев гражданского оружия, доцент РУДН Сергей Зайнуллин рассказал NEWS.ru, что делать, чтобы предотвратить трагедии, как в учебных заведениях Перми, Казани, Керчи.

Эксперт считает, что ужесточение оружейного законодательства не поможет.

-В СССР оружие было доступнее, чем сейчас, но это не приводило к трагедиям, - говорит Сергей Зайнуллин. - В каждой школе был тир, где было нарезное оружие. И мы ходили в школе в этот тир. Охотничье оружие продавалась без лицензии, только при наличии охотничьего или спортивного билета.

Специалист считает, что советских школьников сдерживало воспитание и вовлеченность в общественную жизнь.

-Люди, которые решаются на подобные преступления, в школе не вовлечены в кружки и секции и в какую-то общественную активность, они предоставлены сами себе и озлобляются. Мне кажется, нужно пересмотреть коренным образом нашу образовательную политику и заниматься вплотную вопросами воспитания, в том числе воспитания в коллективе. Вот в чём основная мера, которая может предотвратить подобные вещи, - уверен эксперт.

20 сентября 18-летний первокурсник юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров расстрелял студентов университета из ружья Huglu Artox Tactic Pump Synt. Погибли пять студентов и ведущий в регионе медик Маргарита Энгаус, которая пришла в университет с внучкой. Пострадали 29 человек: восемь из них находятся в тяжёлом состоянии. Сам стрелок был ранен и находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Ему была проведена операция.