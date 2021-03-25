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Гороскоп от австралийского астролога Аделаиды на 22-29 сентября

Ракам представится случай помочь нуждающимся, стрельцов ждут перемены, а скорпионам следует остерегаться мошенников

Фото: Global Look Press

Овен (21 марта – 20 апреля) Вам окажут бесценную услугу в решении очень важного дела, проявив при этом немалую деликатность, поэтому постарайтесь не остаться в долгу. Самое время проанализировать свои действия, освоить что-то новое, перенять полезный опыт. 

Телец (21 апреля – 20 мая) Вы стихийно купите, казалось бы, очень нужную вам вещь, но очень скоро поймете, что траты были впустую. Не расстраивайтесь, утешьтесь тем, что сумма не так и велика, а вы получили удовольствие. 

Близнецы (21 мая – 20 июня) Вы будете сожалеть о том, что предъявляли завышенные требования к себе и друзьям, и поймете, что зря вмешивались в чужое жизненное русло. Постарайтесь загладить свою бестактность заботой о них. 

Рак (21 июня – 22 июля) Вам представится случай оказать помощь нуждающемуся в ней, причем это может выразиться не в материальной любезности, а в своевременном и полезном совете. Оторваться от дома на пару дней будет для вас замечательной идеей и возможностью.

Лев (23 июля – 22 августа) У вас появится благоприятная оказия, чтобы завершить важные дела, только если сумеете оказаться в нужное время в нужном месте. Стоит запастись терпением, чтобы не спугнуть удачу. Смело планируйте любые занятия, которые входят в круг ваших интересов.

Дева (23 августа – 23 сентября) Вас ждет фурор, пускай и в сугубо местном масштабе, а способствовать тому будут оптимизм и уверенность в своих силах. Приобретенные знания помогут интересным начинаниям. 

Весы (24 сентября – 23 октября) Вы проявите предприимчивость и быстро примете адекватное решение, от которого зависит благополучие вашей семьи и близких людей. Не будьте излишне доверчивыми, иначе сможете пострадать от аферистов. 

Скорпион (24 октября – 21 ноября) Наконец закончатся давние неурядицы, причину которых вы уже изрядно подзабыли, отчего почувствуете огромное моральное во-одушевление и уверенность в себе. Обжорство на пикнике не самое прекрасное времяпрепровождение, которое может быть на отдыхе.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря) Вас ждут перемены, потому что вы горите желанием изменить что-то в своей жизни, сделать ее более интересной и наполненной романтикой. Для начала проведите ревизию гардероба, измените внешний облик. В выходные приготовьте вкусный обед для родных.

Козерог (22 декабря – 19 января) Готовьтесь к тому, что вас будут критиковать за малейшие промахи, а цель этого мероприятия – желание завистников втянуть вас в некую конфронтацию. Не поддавайтесь на провокации, переждите.

Водолей (20 января – 18 февраля) На вашем настроении сказывается меланхолия от монотонности текущей жизни, вы чувствуете усталость и раздражение. Никто не мешает вам разнообразить свою жизнь хотя бы прогулками в парке.

Рыбы (19 февраля – 20 марта) Ваша задача – не капитулировать перед любыми трудностями, тогда вы достигнете поставленной перед вами цели. В выходные за впечатлениями отправляйтесь на стихийный вернисаж, или блошиный рынок, или в старинную усадьбу.

Рубрика: Общество

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