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В Москве до семи градусов и пасмурно, местами сильный дождь

В ночь на 20 сентября в столице выпала четверть месячной нормы осадков

Фото: АГН "Москва"

В начале недели погода в столице и Подмосковье будет дождливой холодной, и ветреной. 

Как написал в своем Instagram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в ночь с воскресенья на понедельник в городе выпала четверть месячной нормы осадков. «В Москве уже выпало 25% месячной нормы, в Подмосковье – 42%», – сообщил метеоролог.

Температура воздуха в столице сегодня, 20 сентября, составит от 5 до 7 градусов, по области 4-9, передает портал «Метеоновости». Ветер восточный 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – примерно 80%.

Отмечается, что такие условия могут спровоцировать рост обострений хронических заболеваний суставов, бронхов и легких, особенно после недавно перенесенных острых заболеваний дыхательной системы. «Лечение по показаниям, назначенных врачом, и соблюдение профилактических мероприятий необходимо строго выполнять, особенно в межсезонье, так как не комфортные погодные условия в этот период могут часто приводить к обострениям и ухудшениям самочувствия», – подчеркивается в сообщении.

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