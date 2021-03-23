На YouTube появился ролик, на котором неизвестный заходит в аккаунты жителей ЛНР на портале госуслуг, имея в отдельном файле все логины и пароли и голосует за «Единую Россию». Об этом сообщает в своем Twitter «Новая газета», которая публикует только отрывок из видео, так как в полном ролике оглашаются и показываются данные граждан.

Как отмечается, видео появилось 18 сентября на новом канале «Выборы в ЛНР 2021», который имеет всего двух подписчиков. В редакции отметили, что не знают кто и с какими целями опубликовал ролик, однако подчеркнули, что действие в кадре происходят на реальном портале «Госуслуг», что подтверждает адрес в строке браузера.

«17 сентября, первый день электронного голосования, электронный отчет Алчевского центра культуры и творчества для избирательной комиссии», – произносит голос за кадром и добавляет, что проставляет голоса за «ЕР», ибо так сказали «на совещании».

Ранее «Новая газета» сообщила, что в 14:45 по Москве их сайт подвергся DDoS-атаке, но справлялся с ней. К 15:06 мск мощность атаки еще больше выросла и сайт был недоступен, сейчас он снова заработал.