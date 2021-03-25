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Тишковец: в понедельник в Москве ожидается сильнейший за 73 года ливень и похолодание

В таких условиях появится "балтийский синдром", из-за которого будет казаться, что на улице холоднее

Фото: Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о сильном похолодании и о том, что в понедельник в столице может выпасть треть месячной нормы осадков, передает РИА Новости

«В Москве в осадкомеры может попасть до 16-21 миллиметра дождя, что составляет до 1/3 месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день (20 сентября) не было как минимум 73 года, а то и более», – заявил Тишковец и подчеркнул, что последний раз такие ливни фиксировались только в 1952 и 1959 годах.

В Подмосковье по прогнозу больше всего осадков выпадет в западных, юго-западных и южных районах: в Можайске – 21 мм, в Серпухове – 20 мм, в Наро-Фоминск и Ступино – 18 мм. 

Температура воздуха в столице ночью составит всего +3-5 градусов, а в дневные часы не превысит +7 градусов тепла. Кроме того, в понедельник будет задувать промозглый северо-восточный ветер с мгновенными порывами до 17 метров в секунду. 

Как пояснил синоптик, среднесуточная температура воздуха составит около +5 градусов, что соответствует климату 16-го октября. «Природа перебросит нас в климатическое будущее на месяц вперед», – подчеркнул он. 

По словам Тишковца, в таких неблагоприятных условиях у людей появится «балтийский синдром», из-за которого будет казаться, что на улице намного холоднее. 

«Как будто воздух остывает до минус 2 в темное время суток и до плюс 3 – в дневные часы», – уточнил он.

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