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За первый день в Москве аннулировали 8 урн для надомного голосования. Всего подано 36 жалоб

В Москве за 17 сентября аннулировали 243 бюллетеня из 8 переносных урн. На 36 жалоб дано 7 официальных ответов

Фото: АГН "Москва"

За первый день голосования, 17 сентября, в Москве на выборах разного уровня были выявлены нарушения при надомном голосовании в восьми случаях. По словам главы столичного штаба по наблюдению, главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, именно столько переносных урн были аннулированы по итогам первого дня голосования.

Всего в этих урнах на момент изъятия уже содержалось 243 бюллетеня. Это значит, что в среднем в каждой было более 30 бюллетеней. Напомним, что бюллетени из переносных урн должны доставать после каждого возвращения членов комиссии на участок, а значит по 30 квартир они якобы должны были обойти за один раз.

При этом Венедиктов заверил журналистов, что случаев аннулирования стационарных урн в Москве за 17 сентября не было, как не было и сбоев в работе электронного голосования, передает «Интерфакс». Отметим, что в работе последнего накануне наблюдались задержки в 10-15 минут (по оценки властей), вызванные, по заявлениям чиновников, высокой явкой.

По статистике «Карты нарушений» «Голоса»*, в Москве за 17 сентября было подано 208 сообщений (часть из них могли в итоге не подтвердиться). Также наблюдатели зафиксировали 36 поданных жалоб, на которые было дано семь официальных ответов.

Чаще всего наблюдатели жалуются и сообщают о возможных нарушениях как раз при надомном голосовании, а также о несоблюдении прав наблюдателей и некорректную работу членов комиссий с избирательными списками. Более 30 сообщений касалось различных лотерей, подкупа избирателей, их подвоза на УИКи и контроля голосования.

*Движение в защиту прав избирателей «Голос» внесено Минюстом в реестр организаций-«иноагентов», не зарегистрированных в России.

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