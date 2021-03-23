Песков объяснил, почему Путин проголосовал "10 сентября"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал неточность в записи, которую кремль предоставил, чтобы продемонстрировать, как Владимир Путин голосует электронно.

Комментаторы ранее обратили внимание, что на часах главы государства вместо 17 сентября стоит дата «10 сентября». В этот день проголосовать Путин не мог, так как голосование началось только 17 сентября.

Отрицать, что на часах Путина была установлена некорректная дата Песков не стал, пояснив, что это вообще не имеет для президента никакого значения, так как он не узнает дату по часам.

«Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата», — объяснил представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Напомним, что незадолго до начала трехдневного голосования президент Путин объявил, что уходит на самоизоляцию. По этой причине он не смог проголосовать очно.