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Глава Минобрнауки: Треть вузов просят денег, не зная, как развиваться

"Где-то трети университетов нечего предложить с точки зрения развития", — пояснил министр, говоря о заявках вузов на дотации

Фото: АГН "Москва"

Валерий Фальков

Министр высшего образования и науки Валерий Фальков рассказал, что в ходе рассмотрения федерального проекта по развитию университетов «Приоритет 2030» ведомство выявило, что, как минимум, каждый третий вуз, подавший заявку на конкурс не в состоянии предложить видения своего будущего, прося денег на сохранение текущего положения дел.

«Где-то трети университетов нечего предложить с точки зрения развития, — объясняет глава Минобрнауки. — То есть они в лучшем случае фиксируют статус-кво, просто говорят, дайте дополнительные ресурсы на текущую деятельность» (цитата по ТАСС).

По его словам, сейчас в стране недостаточно «интересных» предложений о развитии. Одной из причин этого он считает отсутствие в вузах людей с лидерским потенциалом, которые бы смогли вдохновить научных работников.

Теги: #вузы

Рубрика: Общество

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