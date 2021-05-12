В России начали производство вакцины AstraZeneca, но россиянам она доступна не будет
Препарат предназначен исключительно для экспорта, поэтому не будет продаваться на территории РФ
Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщил, что фармацевтическая компания «Р-Фарм» начала производство в России для экспорта вакцины против коронавируса AstraZeneca, передаёт РИА Новости.
«В России уже производятся иностранные вакцины, на "Р-Фарм" AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты. (...) Что касается внутреннего рынка, мы обеспечены собственными продуктами в полном объеме. Все возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму», – заявил Осьмаков.
В мае гендиректор «Р-Фарм» Василий Игнатьев сообщил, что компания выпустит первую партию вакцины AstraZeneca в течение июня.