В России начали производство вакцины AstraZeneca, но россиянам она доступна не будет

Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщил, что фармацевтическая компания «Р-Фарм» начала производство в России для экспорта вакцины против коронавируса AstraZeneca, передаёт РИА Новости.

«В России уже производятся иностранные вакцины, на "Р-Фарм" AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты. (...) Что касается внутреннего рынка, мы обеспечены собственными продуктами в полном объеме. Все возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму», – заявил Осьмаков.

В мае гендиректор «Р-Фарм» Василий Игнатьев сообщил, что компания выпустит первую партию вакцины AstraZeneca в течение июня.