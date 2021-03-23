В Москве арестовали обвиняемых в призывах к беспорядкам во время голосования

Басманный суд Москвы арестовал троих человек по делу о склонении к массовым беспорядкам в дни голосования на выборах в Госдуму через сеть Telegram-каналов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебную инстанцию.

Как говорится в сообщении, Басманным судом были удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 ноября 2021 в отношении Алексея Курлова, Дмитрия Чебанова, Никиты Крещука. Все они обвиняются в склонении к участию в массовых беспорядках (часть 1.1 статьи 212 УК РФ ).

По той же статье обвиняется Мария Платонова, однако в отношении ее суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 14 ноября 2021 года.

По утверждению следователей, группа лиц в составе не менее 11 участников из семи субъектов России создали сеть телеграмм-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков в дни единого голосования с 17 по 19 сентября 2021 года. Проведенными исследованиями в размещенных указанными лицами видеороликах установлено наличие побуждений к насильственным действиям, адресованных неопределенному кругу лиц.