Опасность наблюдателей и безопасность пациентов: новости к вечеру 17 сентября

Петербург, несмотря на показательные выступления Эллы Памфиловой, снова демонстрирует удивительное хамство неизвестных на территориях УИКов. Мужчина толкнул наблюдательницу, которая не давала ему выйти из участка с крупной пачкой документов, похожих на бюллетени. Полицейский только проводил молодого человека до выхода.

Другие наблюдатели публикуют сложенные вдвое стопки бюллетеней на других участках. В Василеостровском районе Северной столицы некто в костюме бюллетеня попытался имитировать вброс на избирательном участке.

В Москве тоже не без занятных обстоятельств. На Северо-Востоке наблюдатель от КПРФ прошел с группой надомного голосования по 18 квартирам, где им открыли дверь только два избирателя. Когда группа надомного голосования повторно отправилась по этому же маршруту без представителя КПРФ, внезапно дома оказались все участники голосования.

Эксперты тем временем отмечают, что карта нарушений на выборах очень напоминает положение по фальсификации статистики о ковидной смертности в регионах. Основные проблемы с честностью системы на юге страны.