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Вчера, в 23:41

Опасность наблюдателей и безопасность пациентов: новости к вечеру 17 сентября

Дайджест новостей к окончанию последнего рабочего дня недели

Фото: АГН "Москва"

Петербург, несмотря на показательные выступления Эллы Памфиловой, снова демонстрирует удивительное хамство неизвестных на территориях УИКов. Мужчина толкнул наблюдательницу, которая не давала ему выйти из участка с крупной пачкой документов, похожих на бюллетени. Полицейский только проводил молодого человека до выхода.

Другие наблюдатели публикуют сложенные вдвое стопки бюллетеней на других участках. В Василеостровском районе Северной столицы некто в костюме бюллетеня попытался имитировать вброс на избирательном участке.

В Москве тоже не без занятных обстоятельств. На Северо-Востоке наблюдатель от КПРФ прошел с группой надомного голосования по 18 квартирам, где им открыли дверь только два избирателя. Когда группа надомного голосования повторно отправилась по этому же маршруту без представителя КПРФ, внезапно дома оказались все участники голосования.

Эксперты тем временем отмечают, что карта нарушений на выборах очень напоминает положение по фальсификации статистики о ковидной смертности в регионах. Основные проблемы с честностью системы на юге страны.

Задержан устроитель взрыва у воронежского здания МВД, подозреваемый в убийстве трех человек. Выяснилось, что семья приходилась ему соседями. Они подавали на мужчину в суд из-за уничтожения урожая его скотиной. В итоге мужчина суд проиграл и вынужден был выплачивать им компенсацию.

Коротко о других новостях:

  • Рядом с Сеченовским университетом открыли памятник подвигу медицинских работников в борьбе с пандемией коронавируса
  • В России компания «Р-Фарм» начала производить вакцину AstraZeneca. Она будет экспортироваться и не будет доступна для россиян
  • 17 сентября в этом году – это не только день старта парламентских выборов, но Всемирный день безопасности пациентов. В связи с этим Минздрав, Росздравнадзор при содействии с ВОЗ обратился к врачам и пациентам с просьбой пройти интерактивный опрос по теме безопасности медицинской помощи. Медики могут заполнить анкету по этой ссылке, а пациенты – по этой 

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